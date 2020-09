Samuel Úria é o convidado do regressado Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, e falou sobre a forma como os músicos e outros artistas ainda são pouco considerados em Portugal, algo que ficou bem visível neste período de pandemia. “O que podemos nós fazer? É triste pensar que se quiser subsistir tenho de mudar de profissão", desabafa, "será que é preciso desistirmos todos durante algum tempo para nos darem a importância que nós merecemos?".

O músico diz, contudo, que entende que "o consumo cultural e artístico não [é] um bem de primeira necessidade" e que a situação da economia, que "não vai melhorar nos próximos tempos, muito pelo contrário", faz com que o poder de compra diminua e que a prioridade do público "não será para esse tipo de escapes de ir ver concertos, de ir ao cinema ou de ir ao teatro, etc". Ouça a partir dos 56'50.