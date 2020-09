Morreu Toots Hibbert, líder dos Toots & The Maytals e lenda da música reggae. Tinha 77 anos e havia sido recentemente hospitalizado, com sintomas de Covid-19.

Ao longo de uma carreira iniciada em 1962, os Toots & The Maytals editaram 24 álbuns de estúdio - o último dos quais, "Got to Be Tough", este ano - e gravaram canções hoje emblemáticas do reggae como 'Do The Reggay', o primeiro tema a fazer uso dessa palavra.

Em 1967, Toots foi preso por posse de marijuana, tendo passado nove meses na prisão. Após ser libertado, gravou '54-46 (That's My Number)', uma das primeiras canções reggae a popularizar-se para além das fronteiras jamaicanas.

Em 1972, teve um papel no filme de culto "The Harder They Come", cuja banda-sonora contava com a canção 'Pressure Drop', mais tarde alvo de uma versão por parte dos Clash. E, nos anos 80, entrou para o Livro dos Recordes do Guinness após um concerto da banda no Hammersmith Palais, em Londres, ter sido gravado em vinil e editado no espaço de 24 horas.

Já neste milénio, Toots venceu um Grammy pelo álbum "True Love", de 2004, que contava com a colaboração de nomes como Eric Clapton, Keith Richards ou os Roots. No ano seguinte, os Maytals atuaram no festival Sapo Surf Bits, na Ericeira.