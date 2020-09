Está a ser preparada uma biopic sobre a vida e obra de Madonna, com guião escrito pela própria.

Durante um direto no Instagram, a artista norte-americana revelou estar a trabalhar no guião com Diablo Cody. O filme irá focar-se "na luta de uma artista a tentar sobreviver num mundo de homens".

Entre os momentos da carreira de Madonna que serão abordados no filme está a sua chegada a Nova Iorque, com apenas 35 dólares no bolso, onde se transformou em dançarina e estrela pop. Figuras como Andy Warhol, Keith Haring e Jean-Michel Basquiat também serão representadas.

Ainda não existe data anunciada para o lançamento do filme, mas já há rumores sobre quem interpretará Madonna no grande ecrã: Julia Garner, estrela de "Ozark". Veja o direto: