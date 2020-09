Foi lançado esta sexta-feira o novo álbum de Marilyn Manson, "We Are Chaos", 11º trabalho de estúdio do músico norte-americano.

O sucessor de "Heaven Upside Down" (2017) contém 10 faixas e foi produzido por Shooter Jennings, tendo sido influenciado por artistas tão díspares quanto os Love and Rockets, T. Rex, Echo & The Bunnymen, Joy Division e David Bowie.

"We Are Chaos" foi terminado antes da pandemia da Covid-19, mas Manson acredita que as temáticas presentes no disco poderão ajudar os fãs a ultrapassar estes tempos difíceis.

"Para muitas pessoas, as canções do 'We Are Chaos' estão relacionadas com aquilo pelo qual estamos a passar", afirmou ao Consequence of Sound.

"Ou é sincronicidade, ou o tempo é circular; um momento em que o disco seria mais importante para mim, é-o para quem o ouvir, e tem algo que os ajuda a passar o tempo fechados em casa".

Ouça aqui o álbum: