Morreu o ator Stevie Lee, que se tornou conhecido pela sua participação no franchise de partidas e stunts de Johnny Knoxville, que começou como série na MTV, em 2000, e saltou depois para o grande ecrã, rendendo vários filmes. A notícia foi confirmada pela família do ator, que tinha 54 anos e se tinha tornado também uma estrela de wrestling (com o nome de palco Puppet The Psycho Dwarf) e participado na série "American Horror Story".

A morte de Lee aconteceu de forma inesperada, em casa, esta quarta-feira de manhã, e as causas ainda não são conhecidas. A família vai criar uma página no site GoFundMe, dizendo que precisa de ajuda para pagar o funeral, e deixa a seguinte mensagem: "O Stevie era amado por muitos e tinha muitos amigos que se tornaram família. Os fãs adoravam-no, mas só o seu irmão Jim está a tratar da situação".

"O Puppet fez muita gente sorrir em todo o mundo com a sua atitude e estilo de vida hardcore. É uma lenda na arte do wrestling de anões. Precisa da vossa vossa ajuda para a sua última despedida. Por favor, doem o que puderem, partilhem as memórias que guardam dele com toda a gente e partilhem esta página para dar ao Psycho Dwarf o melhor local possível onde possa descansar. Todo o dinheiro angariado vai ser dado a Jim Richardson para custear a cerimónia e o funeral".