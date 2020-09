Os U2 irão celebrar o 20º aniversário de "All That You Can't Leave Behind" com uma nova box set.

A caixa, que sairá a 30 de outubro, conterá 51 faixas, por entre lados B remisturados, a gravação de um concerto da "Elevation Tour" e uma edição remasterizada do disco.

Para além disso, esta box set incluirá um livro de 32 páginas com fotografias inéditas da banda, tiradas por Anton Corbijn.

Para além da caixa, a edição remasterizada de "All That You Can't Leave Behind" poderá ser adquirida por si só.

Antecipando o seu lançamento, a banda irlandesa partilhou uma versão acústica de 'Stuck In a Moment You Can't Get Out Of'. Ouça aqui: