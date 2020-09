Snoop Dogg voltou a criticar Donald Trump, a quem apelidou de "racista".

"Estive a falar com os meus manos sobre todas as pessoas a quem o presidente Trump faltou ao respeito: mulheres, gays, transgéneros, negros, mexicanos, asiáticos e agora veteranos de guerra", comentou, num vídeo publicado no Instagram.

"Parece que ele desrespeita todas as cores do mundo e tudo aquilo que não é como ele. É um racista", continuou.

"Dito isto, as pessoas que votaram nele tiveram exatamente o que queriam. Deram-lhes o que ele disse que ia fazer. Pelo que o próximo tipo terá que nos dizer exatamente o que teremos, ao votar nele. Só queremos um pouco de paz, justiça, amor, igualdade e tranquilidade para todos".

Veja o vídeo: