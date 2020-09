O canal AMC anunciou o fim da série "The Walking Dead", após a 11ª temporada.

No entanto, os fãs não precisarão de se começar já a entristecer: o canal anunciou também que a série só deverá estar concluída no final de 2022.

Ainda está prevista a produção de mais 30 episódios, incluindo os seis episódios bónus da 10º temporada previamente anunciados (que se estrearão em 2021). No total, a última temporada conterá 24 episódios - mais 8 que o habitual.

Mas mesmo o fim de "The Walking Dead" não significará o fim das suas personagens: o AMC deu luz verde à criação de uma nova série, inspirada pelas personagens interpretadas por Norman Reedus e Melissa McBride. Um episódio de antologia, baseado no universo de "The Walking Dead", também está na calha.

A série tem vindo a perder espectadores mas mantém números impressionantes: é o programa de televisão por cabo mais visto, nos Estados Unidos, por adultos com menos de 50 anos.