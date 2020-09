Salvador Sobral está na Lituânia, país onde dará dois concertos, um hoje e outro no sábado, e aproveitou o facto de se preparar para atuar num castelo (o Trakai Castel, em Vilnius) para se divertir com uma antiga guilhotina.

O cantor de 'Amar Pelos Dois' deixou-se fotografar com a cabeça presa no antigo instrumento utilizado para aplicar a pena de morte, ao passo que a sua banda se deixou enjaular. As imagens foram depois partilhadas nas redes sociais com a legenda "a preparar-nos para o concerto!".

Além da atuação de hoje em Vilnius, Sobral apresenta-se, em formato quarteto, em Palanga, na região oeste da Lituânia. Em agosto, o cantor atuou no Festival Musicultura, em Macerata, na Itália.