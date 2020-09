Em conversa com Luís Guerra e Mário Rui Vieira, o músico nascido há 40 anos em Tondela fala sobre “Canções do Pós-Guerra”, o álbum que lançará a 18 de setembro.

Neste episódio de Posto Emissor, explicam-se inspirações de canções como 'Aos Pós' e 'Cedo', recordam-se os tempos de 'neo-retro-redneck', discutem-se os inimigos visíveis dos tempos que vivemos, do extremismo político em Portugal (e no mundo) à insensibilidade face às causas que, até aqui agrilhoadas, agora são capazes de gritar.

Falamos também sobre a Festa do Avante e o que pode o setor da música ao vivo aprender com ela, a reedição super apetrechada de um dos álbuns mais importantes da história da pop, "Sign O'The Times", de Prince - com 45 (!) faixas até aqui não editadas -, o disco que Sonic Boom (o inglês Peter Kember, ex-Spacement 3) fez em Sintra e a Raia de David Bruno.

As revelações Crack Cloud e Sega Bodega e o evento Lisboa ao Palco (com uma vintena de concertos na capital até 4 de outubro) são outros temas desta edição.

A edição multimédia esteve a cargo de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.