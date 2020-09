Morreu Ronald "Khalis" Bell, co-fundador dos Kool & The Gang e co-autor de êxitos como 'Celebration' ou 'Cherish'. Tinha 68 anos.

A notícia foi avançada pela sua mulher e agente, Tia Sinclair Bell, que não confirmou no entanto as causas do óbito.

Ronald formou os Kool & The Gang juntamente com o seu irmão, Robert "Kool" Bell, em 1964. A banda conta no currículo com duas dúzias de álbuns de estúdio e várias digressões, e os irmãos Bell entraram para o "Corredor da Fama" dos compositores em 2018.