Morreu a atriz inglesa Diana Rigg, que o mundo ficou a conhecer melhor como Olenna Tyrell na série "A Guerra dos Tronos". O agente da atriz, que tinha 82 anos, confirmou a sua morte: "Morreu pacificamente esta manhã. Estava em casa com a família, que pediu respeito pela sua privacidade neste período difícil".

Também a filha, a atriz Rachael Stirling, falou sobre a morte da mãe, dizendo: "A minha querida mãe morreu pacificamente enquanto dormia esta manhã, em casa, rodeada pela família. Morreu de um cancro que lhe foi diagnosticado em março, tendo passado os últimos meses refletindo alegremente sobre a sua vida extraordinária, recheada de amor, risos e um grande orgulho na sua carreira. Não consigo explicar por palavras as saudades que vou ter dela".

Com uma carreira que se alongou por mais de seis décadas, a atriz participou em diversas séries de televisão, filmes e peças de teatro. Além de "A Guerra dos Tronos", integrou o elenco da série de espionagem "Os Vingadores", nos anos 60, e, mais recentemente, participou em "Victoria". No cinema, foi particularmente marcante a sua prestação como condessa Tracy di Vicenzo em "007 - Ao Serviço de Sua Majestade", de 1969, e no teatro foi "Macbeth", "Medeia" e Martha, em "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?".