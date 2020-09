O ator norte-americano Leonardo DiCaprio insurgiu-se contra o Presidente brasileiro Jair Bolsonaro num texto que partilhou nas redes sociais junto com um vídeo onde se veem várias cidades mundiais e a Amazónia a arder. "Sabiam que as florestas tropicais não ardem naturalmente?", começa por ler-se no texto, "os grandes incêndios que se veem na Amazónia são fogos criminosos que têm como intuito abrir espaço para criação de gado e indústrias associadas.

"Os povos indígenas brasileiros querem que vocês vejam este vídeo que deixam uma questão aos governos e empresas de todo o mundo: 'conseguem garantir que não estão a ser coniventes com os incêndios criminosos da Amazónia? De que lado estão: Amazónia ou Bolsonaro?'", conclui o texto do ator.



Recorde-se que o próprio Leonardo DiCaprio foi acusado por Bolsonaro de financiar queimadas na Amazónia. O vídeo, que pode ser visto abaixo, integra uma campanha de defesa dos Povos Indígenas do Brasil e já foi partilhado por outras celebridades, incluindo o também ator Mark Ruffalo.