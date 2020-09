Mathew Hughes invadiu a mansão de Eminem, no estado norte-americano do Michigan, em abril passado e disse-lhe que estava lá para matá-lo. O julgamento do homem já começou - pode ser condenado a 5 anos de prisão por invasão e destruição maliciosa de um edifício - e foi entretanto divulgado um vídeo no qual se vê Hughes junto à porta da casa do rapper.

Depois das imagens que se veem no vídeo, Hughes pegou numa pedra e atirou-a contra uma janela para aceder ao interior da casa. Eminem terá acordado com o alarme de segurança e confrontou o homem na sua sala de estar. Os seguranças do rapper conseguiram, depois, detê-lo.

"Quando o Sr. Mathers [o nome verdadeiro de Eminem é Marshall Mathers] lhe perguntou por que razão ele se encontrava ali, ele disse-lhe que estava lá para matá-lo", disse um oficial da polícia local em tribunal.

Hughes deverá ir novamente a tribunal no final do mês. A possível condenação chega com antecedentes, visto que o homem já tinha sido preso em junho do ano passado por ter invadido duas propriedades que julgava serem de Eminem. Ficou 90 dias na prisão e pagou uma multa de 1400 dólares (perto de 1200 euros).

Veja o vídeo, divulgado pelo site TMZ.