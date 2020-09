Já é possível escutar 'Strange Timez', o novo single dos Gorillaz, que conta com a colaboração de Robert Smith.

O tema faz parte da série "Song Machine", em que os Gorillaz chamam a si vários convidados, e conta com um épico vídeo animado onde a banda parte numa expedição lunar, com o rosto do vocalista dos Cure omnipresente.

Estes temas serão posteriormente compilados num álbum igualmente intitulado "Song Machine", a sair no dia 23 de outubro. Entre os nomes que marcarão presença no disco estão os de Elton John, JPEGMAFIA, Beck, EARTHGANG e St. Vincent, entre outros.

Para os dias 12 e 13 de dezembro, os Gorillaz têm igualmente marcado um livestream onde atuarão num misto de visuais animados e reais, em três fusos horários em simultâneo.

Ouça aqui 'Strange Timez':