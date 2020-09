Bruce Springsteen anunciou esta quinta-feira que lançará a 23 de outubro um novo álbum com a E Street Band. Chama-se "Letter to You".

Gravado ao vivo no estúdio caseiro de Springsteen em Nova Jérsia, ao longo de cinco dias, será composto por 12 canções. O tema-título é o primeiro single, cujo videoclip foi também agora apresentado.

De "Letter to You" fazem parte três novas versões de canções mais antigas como 'Janey Needs a Shooter', 'If I Was the Priest' e 'Song for Orphans'. Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano e Jake Clemons são os músicos que participam num álbum produzido por Ron Aniello e Bruce Springsteen.

"Adoro a natureza emocional de 'Letter to You'", diz Springsteen num comunicado. "E adoro o som da E Street Band a tocar tudo completamente em estúdio, de uma maneira nova para nós, sem gravações adicionais. Fizemos o álbum em apenas cinco dias e acabou por ser uma das maiores experiências de gravação pelas quais passei", acrescenta.

O alinhamento de 'Letter to You':



1. One Minute You’re Here

2. Letter To You

3. Burnin’ Train

4. Janey Needs A Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power Of Prayer

7. House Of A Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Song For Orphans

12. I’ll See You In My Dreams