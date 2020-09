Bárbara Bandeira explicou aos fãs, através das redes sociais, que teve de ir várias vezes ao hospital devido a dores de estômago recorrentes, garantindo que não está grávida e que não fez um teste de gravidez. "Há imensas notícias a dizer que eu fui fazer um teste de gravidez, que não foi o caso. Fiz uma ecografia para ver os meus órgãos. Por favor, não acreditem que eu fiz um teste de gravidez porque estou bastante tranquila em relação a isso. A única criança aqui sou eu", disse a artista e 19 anos.

Inicialmente, os médicos acreditaram que as "fortes dores de estômago" teriam sido originadas pelos diuréticos que Bandeira estaria a ingerir para perder peso, mas a hipótese foi descartada. Foi a própria que assumiu aos fãs que estava a tentar emagrecer depois de ter sido criticada nas redes sociais devido ao seu peso. "Preferi fingir que isso não aconteceu porque se eu falasse no meu Instagram mais pessoas iam ver. Afastei-me das redes sociais durante essa semana", chegou a confessar a artista há alguns tempos no Programa da Cristina, na SIC.

Depois de várias visitas ao hospital, as dores persistem e os médicos não sabem o que está na origem, razão pela qual tem feito vários exames - incluindo um teste de despiste à covid-19, que deu negativo. "A cada dia fui fazendo exames e os exames não acusam nada de especial", explica no vídeo partilhado com os fãs, "fiz uma ecografia, também, para tentar perceber como é que estão aqui alguns órgãos".