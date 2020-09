Kingston Rossdale, o filho de 14 anos de Gwen Stefani (No Doubt) e Gavin Rossdale (Bush), fez uma versão de '1979', dos Smashing Pumpkins, e gravou o vídeo na nova mansão milionária da mãe, na Califórnia.

Na versão, Kingston canta por cima do instrumental de '1979', canção originalmente editada pela banda de Billy Corgan em 1995, no álbum "Mellon Collie and the Infinite Sadness".

Esta não será a única versão do filho de Stefani e Rossdale, visto que o adolescente criou um canal de YouTube no qual promete partilhar, semanalmente, as suas abordagens a canções de outros artistas.