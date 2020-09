Kim Thayil não ficou completamente agradado com o evento de homenagem a Chris Cornell, "I Am the Highway", que se realizou em janeiro de 2019 e foi organizado pela viúva do músico, Vicky.

O guitarrista dos Soundgarden deu uma entrevista à Kerrang! na qual afirmou ter sido bom honrar a memória do ex-colega, mas acrescentou que o evento "teve muita porcaria".

A melhor coisa foi voltar a tocar aquelas canções com o Matt [Cameron] e o Ben [Shepherd]. A segunda melhor foi ter os nossos amigos e convidados a juntarem-se a nós. O resto foi um bocadinho desconfortável", explicou.

"Foi um desastre. Foi como meter sal numa ferida aberta, emocionalmente falando. Ninguém estava contente por o fazer".

Ainda que "I Am the Highway" tenha permitido o reencontro "da família Soundgarden", Thayil mostrou-se desagradado com tudo o resto: "A promoção, o foco e a natureza de um evento como sendo para celebridades foi uma treta. Já sabíamos que ia acontecer", disse.