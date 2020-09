Após ter sido filmado a envergar o famoso fato de Borat, Sacha Baron Cohen estará prestes a estrear a sequela do filme com o "jornalista" mais famoso do Cazaquistão.

Segundo o Collider, o ator já terá terminado de gravar "Borat 2", e já terá mesmo mostrado o filme a "algumas figuras da indústria".

Citando fontes ligadas a essa mesma indústria, o website fala num filme focado nos dias de hoje, em que a personagem de Borat acredita ser "uma estrela de cinema" devido ao sucesso do primeiro filme.

Uma dessas fontes descreveu "Borat 2" como "Sacha Baron Cohen a fazer de Borat a fazer de Sacha Baron Cohen".

Ainda não se sabem mais detalhes acerca do filme, que o Collider diz poder vir a estrear numa plataforma de streaming como a Netflix.