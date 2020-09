Paulo Furtado, que o mundo conhece melhor como Legendary Tigerman, completa hoje 50 anos e celebrou a data partilhando um autorretrato luminoso nas redes sociais. Na legenda, o músico inscreveu uma série de emojis de festa: uma fatia de pizza, uma garrafa de champanhe e uma guitarra, entre outros.

Nascido em Moçambique e criado em Coimbra, Paulo Furtado deu-se a conhecer ao grande público com os extintos Tédio Boys, nos anos 90. Com o final da banda, fundou, no ano 2000, os Wraygunn e, dois anos depois, estreou-se a solo, enquanto Legendary Tigerman, com "Naked Blues". "Misfit", de 2018, é o seu mais recente disco de originais.