A concentração motard de Sturgis, no estado da Dakota do Sul, reuniu no mês passado cerca de 450 mil participantes, que assistiram a concertos dos Smash Mouth e Drowning Pool sem cumprir as regras mínimas de segurança e distanciamento social.

Um novo estudo publicado pelos economistas da saúde Dhaval Dave, Andrew Friedson, Drew McNichols e Joe Sabia concluiu, agora, que o evento foi responsável pelo surgimento de 260 mil novos casos de covid-19, nos Estados Unidos.

Tais números significam que Sturgis é hoje o epicentro de 19% do número total de casos de infeção nos Estados Unidos, durante o mês de agosto, e responsável por gastos na ordem dos 12 mil milhões de dólares em cuidados de saúde.

"A concentração motard de Sturgis representa uma situação onde muitos dos 'piores cenários' para a super disseminação do vírus ocorreram em simultâneo: um evento prolongado, indivíduos muito juntos, uma população de fora e pouco respeito pelas medidas recomendadas, como o uso de máscara", pode ler-se.

O mesmo estudo faz também uma comparação entre a concentração e as manifestações do movimento Black Lives Matter, que não levaram a um forte aumento de casos, já que os manifestantes usaram máscara e isolaram-se após participarem nestes eventos.