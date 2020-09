A cantora irlandesa Niamh Kavanagh, que venceu a Eurovisão em 1993 com a canção 'In Your Eyes', viu-se obrigada a deixar a música de lado e encontrar emprego num supermercado, na secção de apoio ao cliente, devido à pandemia de covid-19. A artista, que diz ter sido vista como um "tesouro nacional" durante 27 anos, deixou de poder dar concertos e teve de encontrar um plano b.

"Quando Leo Varadkar [líder do governo irlandês] disse que os ajuntamentos em espaços interiores não podia ter mais de 100 pessoas, muito do meu trabalho desapareceu", disse Kavanagh ao jornal The Irish Times, "basicamente, isso significou que desapareceu todo o meu ano de trabalho pago. Um ano inteiro sem receber não é bom para ninguém".

O marido da artista, Paul Magahey, também é músico e também viu o seu trabalho afetado. "Ainda precisamos de nos alimentar. Não interessa o quão conhecidos somos. Ser um tesouro nacional durante 27 anos não nos dá grandes benefícios no papel", acrescenta, "o supermercado estava à procura de pessoas. É no fundo da rua. Fazia sentido. Mais vale estar a fazer algo útil".

Depois de vencer a Eurovisão em 1993, Kavanagh voltou a representar a Irlanda no festival em 2010 com o tema 'It's for You', tendo ficado classificada num modesto 23º lugar. Em 2017, a cantora venceu o concurso televisivo de culinária, "MasterChef Celebridades". Recorde abaixo 'In Your Eyes'.