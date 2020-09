Pode ser visto online um vídeo que mostra Flea, dos Red Hot Chili Peppers, a marcar três cestos de três pontos consecutivos durante um jogo de basquetebol entre celebridades, nos anos 90.

Flea, que é fã do desporto e dos Los Angeles Lakers, tomou parte no "Rock N' Jock", evento patrocinado pela MTV, em 1995, mostrando os seus dotes no campo.

O próprio músico chegou a partilhar parte do vídeo, em fevereiro, recordando-o agora também no Twitter. Veja aqui: