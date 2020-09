Ozzy Osbourne tentou matar a mulher, Sharon Osbourne, em 1989, em Buckinghamshire, Inglaterra. A história é recordada pelo casal no novo documentário "The Nine Lives of Ozzy Osbourne", que estreou esta segunda-feira num canal de televisão norte-americano. Segundo o músico, que foi depois detido pela polícia, estava sob o efeito de drogas quando a tentativa de homicídio ocorreu.

Depois de Sharon ter ido deitar os três filhos do casal, Jack, Kelly e Aimee, o líder dos Black Sabbath entrou no quarto, olhou para a mulher e disse "chegámos à conclusão que tu tens de morrer". "Ele estava calmo, muito calmo. E, de repente, saltou para cima de mim e tentou sufocar-me. Atirou-me para o chão, pôs-se em cima de mim e eu só tive tempo de tentar encontrar alguma coisa em cima da mesa. Senti o botão de emergência e carreguei. Depois, só me lembro de a polícia estar lá".

Ozzy diz que não se recorda do sucedido, devido às drogas, e só se lembra de acordar na prisão: "Nunca me tinha sentido tão calmo na vida. Estava em paz. Só me lembro de acordar na prisão de Amersham e perguntar ao guarda 'por que razão estou aqui?'. E ele disse: 'quer que lhe leia a acusação?'. E leu: 'John Michael Osbourne, foste detido por tentativa de homicídio'".

O músico foi condenado a seis meses de detenção numa instituição de saúde e Sharon diz que pensou em todas as hipóteses mas acabou por decidir não se divorcias. "Disse-lhe: 'não quero o dinheiro, mas se fizeres isto novamente ou eu te mato ou tu me matas'", recorda a mulher de Ozzy, "é isso que queres para os miúdos?". Veja o trailer do novo documentário.