Morreu Bruce Williamson, antigo vocalista dos Temptations, vítima de covid-19. Tinha 49 anos.

O músico faleceu em sua casa, em Las Vegas, no passado domingo, não tendo sido revelados mais detalhes acerca da sua morte.

Nas redes sociais, o seu filho afirmou "não ter palavras para exprimir o que sinto". "Adoro-te, pai, obrigado por teres sido incrível".

Bruce Williamson juntou-se aos Temptations em 2006, permanecendo no grupo até 2015. A sua voz faz parte de discos como "Back to Front" (2007) e "Still Here" (2010).

Veja um vídeo de Bruce Williamson a interpretar 'My Girl', o maior sucesso dos Temptations, gravado há cerca de um ano: