Os New Order acabam de divulgar um novo single, intitulado 'Be a Rebel'. É a primeira canção da banda britânica em cinco anos, desde que editaram o mais recente álbum, "Music Complete".

'Be a Rebel' deveria ter sido lançada só no outono, antecipando uma digressão que teve de ser adiada para 2021, mas decidiram antecipar para "alegrar os fãs". A banda voltará à estrada para vários concertos nos Estados Unidos e Canadá em setembro do próximo ano, junto com os Pet Shop Boys.

“Nestes tempos difíceis queríamos lançar uma nova canção. Não podemos tocar ao vivo por enquanto, mas a música ainda é algo que todos podemos partilhar", escreve o vocalista Bernard Summer no comunicado enviado à imprensa, "esperamos que gostem…. Até nos encontrarmos novamente”.

A canção, que pode ser escutada abaixo, vai ser editada posteriormente em vinil e CD, fazendo-se acompanhar por várias remisturas. Os New Order vão, igualmente, reeditar o álbum "Power, Corruption & Lies", de 1983, a 2 de outubro, numa caixa que inclui os singles de 1983 e 1984 que não fizeram parte do álbum ('Blue Monday', 'Confusion', 'Thieves Like Us' e 'Murder').