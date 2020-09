Depois de, na semana passada, ter sido alvo de comentários ao publicar uma fotografia na qual surge nua num campo de milho, Blaya voltou a mostrar uma imagem descontraída durante as limpezas domésticas: "Eu sou daquelas pessoas que limpa um bocado e depois senta-se! Se eu podia estar vestida? Podia! Mas estou na minha casa e na minha casa não me vou vestir para fazer limpeza!".

Recorde-se que críticas de que foi alvo, apesar de muitos registarem a sua atitude de 'empoderamento', já tinham levado a artista a desabafar: "Finalmente me apercebi que uma mulher para ser respeitada, tem que estar vestida da cabeça aos pés! Pois, se andar com o corpo como bem entender é sinal de que é uma porca, não trabalha, não se esforça, não tem [email protected], não ama a pessoa que está ao seu lado, não cuida da sua família, não educa, não se valoriza etc etc... por aí a fora pardais ao ninho... hmmmmm NOT!!!".

O mais recente single de Blaya, 'Me Domina', é um dueto com Carlão. Veja o vídeo abaixo.