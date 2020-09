Raquel Tavares respondeu às críticas que lhe foram feitas nas redes sociais por ter deixado a música de lado para se dedicar à apresentação de programas de televisão. A fadista, que faz dupla com João Paulo Sousa no programa da SIC "Olhó Baião", escreveu no seu Instagram: "acho que se todos tivessem a coragem de tentar ser felizes, alheios ao que 'os outros' podem achar, o mundo seria um lugar muito melhor".

"Se é difícil? É. Mas vale tanto a pena!", escreve ainda, terminando com um agradecimento ao colega: "obrigada João Paulo Sousa por seres o melhor parceiro que podia ter ao lado e por tornares tudo isto tão melhor! Arrisquem! E sejam felizes!".

Entre as críticas publicadas nos comentários nas redes sociais do canal de televisão, leem-se coisas como "com todo o respeito por outras opiniões, e apesar de admirar a Raquel Tavares, em apresentadora não gosto" ou "a Raquel Tavares já ia de férias sem volta! Temos que reconhecer o nosso lugar e o dela não é na apresentação com toda a certeza".