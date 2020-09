Morreu o influencer Ethan is Supreme, aos 17 anos.

Nascido Ethan Peters, Ethan is Supreme era um dos maiores influencers no campo da estética e da moda, no Instagram, contando com mais de 500 mil seguidores.

A sua morte foi avançada pela artista Ava Louise, sua melhor amiga, no Twitter. "Estou sem palavras", escreveu.

Segundo Ava Louise, Ethan estava a debater-se com um vício de drogas, especialmente comprimidos. O influencer pediu ajuda por diversas vezes, para combater o vício, mas isso não evitou a sua morte.

"O vício não deve ser motivo de escárnio. Estou a discutir abertamente a causa da sua morte para evitar que outro miúdo tenha um sobressalto", escreveu.

Na sua última publicação no Instagram, Ethan is Supreme agradeceu "a todos os que me fizeram bullying", e partilhou duas fotografias lado a lado: uma mais novo, outra de hoje em dia.