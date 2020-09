Justin Bieber partilhou uma mensagem com os fãs no Instagram, falando sobre as "inseguranças e frustrações" que o afetaram quando era adolescente. "Venho de uma cidade pequena em Stratford, Ontário, no Canadá. Não tinha muitos bens materiais e o dinheiro e a fama não me motivavam, simplesmente amava a música", escreveu o artista canadiano, "mas quando me tornei adolescente os meus valores começaram a mudar. Deixei que o ego e o poder tomassem conta de mim e as minhas relações sofreram com disso".

"Desejo mesmo ter relações saudáveis. Quero sentir-me motivado pela verdade e o amor", acrescenta ainda o artista, "quero ter noção dos meus erros e aprender com eles! Quero percorrer o caminho que Deus tem para mim e não tentar fazer tudo sozinho. Quero deixar de parte os meus desejos egoístas, todos os dias, para poder ser um bom marido e futuro pai. Agradeço poder caminhar com Jesus a guiar-me".

Hoje com 26 anos, Bieber tornou-se famoso aos 15, tendo sido descoberto por Scooter Braun depois de partilhar vídeos a cantar no YouTube. O seu primeiro contrato discográfico foi assinado em 2008 e o seu primeiro EP, "My World", foi editado um ano depois.