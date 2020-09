Os IDLES irão dar um concerto no Coliseu dos Recreios, a 7 de junho de 2021.

A banda britânica de punk rock, que já se encontra confirmada no cartaz do festival de Paredes de Coura, virá apresentar o seu terceiro álbum de estúdio, "Ultra Mono", a sair no próximo dia 25.

O grupo de Bristol já atuou várias vezes em Portugal: estreou-se entre nós no NOS Primavera Sound, no Porto, em 2018, e - no mesmo ano - subiu ao palco de Hard Club, também na Invicta, e Lisboa Ao Vivo, na capital. Em 2019, voltou para atuar no NOS Alive, em Algés.

Os bilhetes serão colocados à venda a partir do dia 11 de setembro, a preços que vão dos 28 euros aos 34 euros.