O vento só chegou à Quinta da Atalaia no último dia, mas chegou a tempo. São 18h e as bandeiras comunistas agitam-se por cima das cadeiras brancas do Palco 25 de Abril. O ponto alto político da Festa do Avante! está prestes a começar, mas a pontualidade comunista ressente-se: é preciso cumprir as normas de segurança, há apelos para que os camaradas não ocupem a estrada, o comício tarda em arrancar.

Longe da multidão militante, na privacidade das traseiras de uma barraca com a mensagem "Capitalismo não é verde", um jovem não resiste ao cansaço e deixa cair a cabeça sobre a mesa branca do jardim, mas recupera do sono profundo quando Jerónimo de Sousa, o líder, toma a palavra.

Joana e Felícia também ouvem o secretário geral do PCP ao longe. Têm 25 anos e estão satisfeitas. “Depois de tudo o que aconteceu, foi uma possibilidade fixe de os artistas poderem apresentar a sua arte de forma segura”, diz Felícia, cantora e musicoterapeuta. “Há imenso espaço”, concorda Joana, estudante de mestrado de Ciência Política e empregada num café. “Mas vi muita mais malta idosa do que jovem, e isso é pena…”, acrescenta. Felícia discorda na parte da pena, mas ambas sublinham: “O que está no ar não é o vírus, é o medo”, referindo-se a toda a polémica que cercou o evento. As duas amigas não apanharam o início do concerto da Orquestra Hot Clube de Portugal, no Auditório 1º de Maio, mas gostaram muito do que viram.

O que viram foi um grupo de jovens talentosos num desfile de jazz, irreverente, desconcertante mas sintonizado. A plateia está despida, mas entusiasmada. A colina de relva mostra um distanciamento social de excelência: há poucos espectadores sentados e são sobretudo jovens que de forma ritmada vão oferecendo fumo ao ar da noite. A meio da atuação, o som profundo do contrabaixo desacelera o concerto pela primeira vez em largos minutos. À relva do 1º de Maio chega uma voz penetrante, vinda de outro palco. As pessoas estão distanciadas, a música nem por isso. O problema é resolvido com a entrada em força de toda a orquestra, e a voz longínqua sucumbe ao som pesado da secção de metais do Hot Clube. A seguir, o solo de saxofone também não dá hipótese a quaisquer interferências.

A “interferência” é o concerto de Stereossauro no Palco 25 de Abril. O artista português começou a dar música a uma plateia magra, desaparecida depois do comício, mas que foi crescendo devagar com o decorrer das músicas. Entre dois temas, o artista português anuncia que os temas com samples "da nossa Amália Rodrigues" vão prosseguir, e a plateia com uma média de idades avançada reage bem ao cruzamento entre a saudade do fado e a modernidade da eletrónica. Carlão e Marisa Liz foram alguns dos convidados.

A festa pode estar na fase final, mas os funcionários não descomprimem. Um casal de namorados aproxima as cadeiras e imediatamente são abordados por um camarada que não vira costas até os assentos voltaram para o lugar devido.

Mais do que as samples, a verdadeira protagonista do concerto é a guitarra portuguesa. As músicas pertencem ao álbum “Bairro da Ponte”, editado no ano passado, e além de Amália pedem emprestado nomes como Carlos Paredes. “[O disco] foi-se transformando em coisas, foi-se agigantando, espero que estejam a gostar”, diz Stereossauro. O público está. O tema seguinte intitula-se “Vento” - que por esta altura continua a fazer-se sentir no Avante! - e conta com a voz da fadista Gisela João (que, contudo, não esteve presente): "Vivemos os dois num conto de fadas, deixa para depois as tristezas e as mágoas". Quando a música termina, a noite já aterrou sobre a Atalaia.

O fim está próximo e o início da despedida é aguardado com expectativa. "Eu acredito no trabalho e na dedicação" são as primeiras palavras que se ouvem do concerto dos Xutos & Pontapés, ainda Tim e companhia não entraram no palco. “Cada qual no seu canto mas cá estamos nós outra vez. Obrigado pela força que deram a toda a gente”, agradece Tim a uma plateia completa: este ano, as cadeiras do Avante! eram imensas. Mas durante o último concerto da festa não estiveram vazias.