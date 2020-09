A rapper Capicua atuou no passado sábado na Festa do Avante e partilhou uma montagem em vídeo da atuação nas redes sociais, escrevendo na legenda: "Podia dizer imensas coisas sobre a noite de ontem na Festa do Avante, mas vou apenas dizer que cultura é resistência, é liberdade, é saúde mental e é uma das vias mais importantes para (com todos os cuidados) voltarmos à normalidade possível antes que seja tarde demais. Obrigada a todos!".

No vídeo partilhado, ouve-se a canção 'Último Mergulho', do álbum "Madrepérola", editado no início do ano, um dueto com Lena d'Água transposto para o palco da Festa do Avante. Além de Capicua, subiram ao palco da Festa do Avante, no sábado, artistas como Dino D'Santiago, Mão Morta, Marta Ren, Dead Combo e Lena d'Água, em nome próprio - siga o link para ver a reportagem da BLITZ.