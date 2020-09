O website brasileiro Tenho Mais Discos Que Amigos elaborou uma lista com aqueles que considera serem os mais importantes discos do período nu metal.

Da lista fazem parte nomes "obrigatórios" dentro do género, como os Slipknot, os Korn ou os Deftones, entre outros nomes que perduraram no tempo.

O primeiro lugar pertence a uma banda brasileira e poderá surpreender, visto que é um disco não commumente associado ao nu metal: "Roots", dos Sepultura.

Confira aqui a lista:

10. Glassjaw, "Everything You Ever Wanted to Know About Silence"

9. Incubus, "S.C.I.E.N.C.E."

8. Papa Roach, "Infest"

7. Slipknot, "Slipknot"

6. Limp Bizkit, "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water"

5. Linkin Park, "Hybrid Theory"

4. System of a Down", "Toxicity"

3. KoRn, "Follow the Leader"

2. Deftones, "Around the Fur"

1. Sepultura, "Roots"