Lars Ulrich esteve à conversa com Zane Lowe, radialista da Apple Music, onde revelou o segredo para a longevidade dos Metallica.

Disse o baterista que o quarteto thrash, que celebra no próximo ano o seu 40º aniversário, esteve sempre "focado no futuro".

"Muita da nossa energia vem daí", afirmou. "Às vezes, até devíamos prestar mais atenção ao presente. Mas é no passado que passamos menos tempo".

Mesmo quando confrontados com esse passado, em entrevistas diversas, os Metallica não deixam de olhar para a frente. "Quando formamos uma união e entidade criativas, pensamos sempre no futuro. Sempre no próximo álbum, nas possibilidades que temos diante de nós, naquilo que podemos fazer para nos ligarmos uns aos outros e aos fãs".

"Creio que isso mantém-nos jovens, mantém jovem a energia. Não ficamos a remoer o que foi. Olhamos sempre em frente, e começo a perceber que isso é uma parte cada vez mais importante de forma a manter jovens a aura e a energia", continuou.

"A razão pela qual posso sentar-me e falar sobre 40 anos de Metallica é porque percebemos, logo no início, que a união e o coletivo é mais forte que cada um de nós, individualmente. Para nos mantermos fortes, temos de nos manter respeitosos, ligados, de nos apoiarmos uns aos outros. Nos bons e nos maus momentos. Estou mesmo orgulhoso", garantiu.