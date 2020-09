Ainda que seja o seu o rosto mais visível dos Pearl Jam, Eddie Vedder não se considera "líder" da banda.

Explicando que "a dada altura, funcionámos sem um líder", Vedder afirmou ser "um líder relutante". "Não fiz uma tomada de assalto hostil", disse em entrevista à Spin.

"Foi o mundo deles que deu início a tudo isto. Os Green River, os Mother Love Bone. Nunca parei de os admirar e sinto-me grato por fazer parte do mundo deles".

“Sou efetivamente um líder no sentido em que sou eu que faço os alinhamentos e eles confiam em mim, mas em muito do que fazemos estamos em pé de igualdade”, continuou. "E é por isso que estamos muito orgulhosos do 'Gigaton', porque compusemos a música de acordo com um processo completamente democrático".