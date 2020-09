O segundo dia da Festa do Avante! acabou como começou: em crescendo. Ainda a música estava em fase de aquecimento quando o calor da tarde acolheu o primeiro ajuntamento da edição. Um debate sobre política e humor foi uma razão improvável, o protagonista nem por isso: Ricardo Araújo Pereira conseguiu, literalmente, mover multidões.

São 18h e algumas centenas de pessoas continuam a juntar-se na expectativa de ver e ouvir o humorista, e pela primeira vez a organização da festa vacila. Vacila, mas não cede. Os funcionários pedem distanciamento, colocam bancos e mais bancos no caminho, reforçam o sistema de som. Entre as falsas partidas, o cenário é só um: a presença de RAP vai engolindo o recinto, que irá expandir-se até à Taberna Regional da Guarda, "do outro lado da estrada". Com 50 minutos de atraso, o humorista finalmente toma a palavra: “Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.” O tom não pretende ser triunfante, mas é, e uma salva de palmas ecoa pelo espaço.

E o espaço está mais preenchido: aos fiéis comunistas do primeiro dia juntaram-se mais festivaleiros casuais, mais juventude apartidária, mais dançarinos de pé solto. Os cuidados sanitários, esses, continuam rigorosos, com os funcionários distribuídos pelos hectares a cumprirem as funções com simpatia mas firmeza. A tarde ainda persiste, o concerto pesado mas cristalino dos Mão Morta já terminou, e a multidão bem mais jovem do que no dia anterior vai colorindo os muitos espaços junto aos palcos, sedentos de música.

Poucos minutos depois dos Mão Morta abandonarem o Palco 25 de Abril, Adolfo Luxúria Canibal contou à BLITZ os percalços de um concerto adaptado: quer pela pandemia, que obrigou o peso da banda bracarense a chegar a uma plateia sentada e dispersa, quer por uma baixa de última hora entre os membros da banda.

“[O concerto] correu bem. Tivemos de fazer um concerto um bocado improvisado porque o Miguel Pedro [baterista] foi internado a semana passada, teve um pequeno AVC… Obrigou-nos a adaptar-nos a tocar sem ele. O Ruca [guitarrista] passou para a bateria, as três guitarras ficaram duas… Houve uma data de adaptações, [mas] há sempre uma tensão de fazer um concerto assim, sobretudo depois de uma paragem de não sei quantos meses”, explica o vocalista dos Mão Morta.

Adolfo lamenta que tenha estado pouca gente a assistir. “Esta campanha contra o Avante! surtiu efeito, as pessoas tiveram medo de vir aqui a pensar que seria uma selvajaria, e de facto não é selvajaria nenhuma. Se forem à Feira do Livro de Lisboa é bem pior, se estiverem no concerto do Campo Pequeno como o Presidente da República, a seguir ao confinamento, foi bem pior… O 15 de agosto em Fátima, conta quem lá esteve que foi bem pior…”

Rita Carmi

“Estamos a ressacar de tocar ao vivo, claro que sim”

Os mosquitos atacam pela calada da noite, mas não conseguem beliscar o ambiente junto aos principais palcos da Quinta da Atalaia. Antes da sua atuação, Capicua explicou à BLITZ isso mesmo: as condicionantes não põem em causa o “ato de resistência e liberdade” que a Festa do Avante! significa, para a rapper do Porto, nestes tempos tão sensíveis.

“As pessoas estão espalhadas e de máscara, não é a experiência imersiva que costuma ser habitualmente”, diz. E no entanto, o resultado final será sempre “especial”. “Estes concertos têm um peso simbólico, porque é importante voltarmos à normalidade possível.” Até porque, explica a artista, o seu último disco “Madrepérola”, do ano passado, “ainda não ganhou estrada nem contacto com o público.”

A rapper portuense conta que recebeu várias críticas por ter aceitado vir atuar, mas também muitas mensagens de apoio. “Pesou a necessidade que todos temos de trabalhar, mas também estamos a ressacar de tocar ao vivo, claro que sim.” A chave está na adaptação, e também por isso Capicua pensou num alinhamento mais calmo para aquela noite, que jogasse a favor das pessoas sentadas. Mas calmo não é melancólico: a cantora garantiu à BLITZ que o ritmo das músicas iria crescer progressivamente, e o final não deixaria ninguém afundado na cadeira.

As músicas de “Madrepérola” contactam com o público de forma transparente, uma a seguir a outra, amplificadas pelas mensagens de ânimo e harmonia da artista. “É emocionante, sim”, confessa a cantora a certa altura, para pouco tempo depois reforçar o momento e agradecer: “É para continuar a dançar, Avante! É lindo. Obrigado.” Lena D'Água, que uma hora depois tocaria no Auditório 1º de Maio para uma plateia também rendida, haveria de se juntar à banda e cantar também.

Depois da despedida expansiva à convidada, há um gesto que ilustra na perfeição o clima sentido do lado de cá: durante o hino “Planetário”, uma criança sentada a demasiada distância da mãe é das primeiras pessoas a pegar num telemóvel, ligar a lanterna e segurá-lo bem alto. Vários espectadores seguem o exemplo.

E eis que chega o momento em que a arte e a realidade casam. Foi o momento alto da noite, já perto do fim. Capicua anuncia que a letra da música “Medo do medo” foi “tirada a papel químico” da atual crise sanitária e social, e os quatro minutos seguintes são avassaladores. “Quando a covid reforçar os dividendos / Medo da multidão / Medo do chão e do tecto / Medo da solidão.” O público do Avante reconhece o momento, Capicua cresce, a emoção também. Tudo acaba numa ovação em pé, aproveitada pouco depois pelo cantor cabo-verdiano Dino D’Santiago.

Rita Carmo

Um uivo depois da meia-noite

Tó Trips sabia a responsabilidade que tinha ao encerrar o dia no Auditório 1º de Maio. O guitarrista dos Dead Combo subiu ao palco, agradeceu ao PCP por “mostrar como se fazem as coisas", e disparou: “Desprezo por essa escumalha que anda a espalhar o medo.” E “Deus Me Dê Grana” entrou assim, a seco.

A banda mostra de imediato o que já se sabia: um duo cruzado entre o fado e o faroeste a quem aconteceu uma metamorfose para uma banda cheia. Saxofone, contrabaixo e bateria são também protagonistas, jogam o jogo das guitarras mas acrescentam, retiram, acrescentam de novo. As músicas sucedem-se e têm efeitos no público sentado do auditório ao ar livre. Ainda o concerto não ia a meio e o dado já era adquirido: não há cadeiras livres no recinto, também ninguém vai abandonar o concerto, e as pessoas continuam a chegar, hipnotizadas. Na pequena colina de relva, do lado esquerdo do palco, o distanciamento vacila.

Uma massa de cerca de 30 pessoas vai nascendo de forma contida e, por esta altura, já é humanamente impossível não abanar o corpo, e até a plateia sentada já percebeu isso. As melodias são alegres, melancólicas, misteriosas, em muitos compassos tudo ao mesmo tempo. A dissonância do saxofone e um riff oculto provocam o uivo de um homem sentado na relva, sozinho. Ninguém estranha.

Rita Carmo

Há uma música que merece ser nomeada antes de iniciar: 'Cuba 1970', anuncia Tó Trips, e o espírito de Havana apodera-se do Auditório 1° Maio. Na pequena estrada que separa as cadeiras da relva, há carrinhas de logística que querem passar mas não podem: a poeira levantada pelos dançarinos é demasiada. “Obrigado por nos aturarem. A luta continua”, agradece e afirma Tó Trips, em jeito de despedida, mas tanto os músicos como a plateia ainda têm mais para dar.

Pausa antes do fim. Há um novo agradecimento ao “Partido Comunista Português”, e logo depois “Lisboa, aquela cidade fantasma” recebe a dedicatória do tema com o mesmo nome: o clima fraterno atinge o seu auge, as palmas ritmadas tomam conta da festa, até os funcionários esquecem a disciplina e os coletes fluorescentes esvoaçam.

É difícil dizer quando o concerto dos Dead Combo terminou. Sim, Tó Trips e companhia agradeceram uma última vez e saíram do palco, mas o baile não quer parar - e não pára. “Assim se vê a força do PC”, grita-se por momentos, antes de a “Carvalhesa” começar a ecoar nas colunas. A dada altura, o hino é interrompido: a noite encerra-se a si mesma, a organização lembra que é necessário desinfectar o recinto. E que amanhã há mais.