Kanye West gastou já quase 6 milhões de dólares na sua campanha presidencial, de acordo com um relatório financeiro entregue à Comissão Eleitoral Federal dos Estados Unidos.

A campanha de Kanye tem sido essencialmente financiada pelo próprio, já que desses 6 milhões apenas 3800 dólares foram reunidos através de doações.

As despesas do músico têm sobretudo origem nas várias empresas de consultoria às quais recorreu, de forma a que o seu nome figurasse nos boletins de voto dos vários estados norte-americanos.

Uma delas, a Fortified Consulting, que partilha a mesma morada que o Lincoln Strategy Group, uma empresa de consultoria ligada ao Partido Republicano, recebeu 1,5 milhões de dólares do músico.

Apesar de todo este forte investimento, Kanye não tem conseguido transformar as notas em votos: o músico reúne as preferências de apenas 2% do eleitorado norte-americano, na faixa etária dos 18-34 anos, e apenas 20% dos eleitores têm uma opinião favorável de si.