A editora BNG lançou, esta sexta-feira, um álbum de tributo a Marc Bolan (T. Rex) intitulado "AngelHeadedHipster".

O disco conta com várias versões de canções de Bolan, interpretadas por nomes como Nick Cave, Father John Misty, Devendra Banhart e ainda Elton John, com os U2.

Estes dois últimos juntaram-se para cantar 'Get It On', um dos temas clássicos dos T. Rex, cujo líder - Bolan - faleceu num desastre de viação em 1977, com apenas 29 anos.

O álbum foi ideia de Hal Willner, produtor falecido em abril, vítima de Covid-19, e é-lhe também dedicado.

A canção dos U2 com Elton John não está disponível nas plataformas de streaming, podendo ser ouvido um excerto através da página da banda irlandesa no Facebook: