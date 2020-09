Né Ladeiras lançou um apelo nas redes sociais. A artista de 61 anos procura trabalho na cidade onde vive, Coimbra, revelando não conseguir viver da música e estar a enfrentar dificuldades em ser admitida noutros empregos.

"Não se iludam sobre a vida dos músicos que pouco tem de glamourosa e a minha, que deixou de ter voz há 4 anos, tem sido uma luta sem tréguas", escreveu no Facebook.

"Tenho procurado trabalho, sim, porque mil vezes viver dele do que ser dependente da ajuda de outros. Não falo por orgulho, mas dignidade. Tenho procurado trabalho desde que fiquei sem voz mas, se já sentia na altura que ter 'cabelos brancos' era igual a menos concertos, no mercado actual de trabalho sou considerada ainda menos válida, pela mesma razão", acrescenta.

A artista revela também que a idade lhe tem valido recusas de trabalho: "Quantas vezes tenho ido a entrevistas que me descartam por esse motivo. Ou até mesmo chegar a conseguir um trabalho (onde fui frequentemente elogiada pelo que fazia) e do qual fui dispensada um mês depois, para dar lugar a uma rapariga mais nova".

Né Ladeiras conta que nos últimos anos trabalho num museu, na restauração e empresas de limpeza.

"Porque a minha urgência é muita (esgotei todos os pés-de-meia que tinha) venho aqui, para todos saberem, que preciso de trabalhar para pagar as minhas contas e para continuar com as minhas obrigações diárias. Se algum de vós souber/tiver uma vaga de emprego contacte comigo!", apela.

"Não quero perder mais do que já perdi. Quero viver e sentir que valeram a pena todos este revezes. Não quero nenhum 'coitadismo', nenhuma pena. (...) Sei que os tenho no sítio para me expor desta maneira" (...) Aguardo propostas, mas menos música, por favor", conclui.

O 'post' foi repartilhado mais de 2 mil vezes, tendo sido divulgado por várias personalidades do meio musical.

Com passagens pela Brigada Victor Jara e Banda do Casaco, Né Ladeiras conheceu o êxito com 'Sonho Azul', em 1984, dois anos depois da celebrada estreia em formato EP, com "Alhur". Nos anos 90 lançou o celebrado "Traz-os-Montes". O seu último álbum, "Outras Vidas", data de 2016, na altura quebrando um silêncio editorial de 15 anos.