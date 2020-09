Rihanna deu uma entrevista a Oprah Winfrey, na qual afirma ter perdoado Chris Brown, seu ex-namorado.

Recorde-se que o cantor foi preso em 2009, após ter agredido violentamente Rihanna durante uma discussão.

Os dois acabariam por se reconciliar mais tarde, tornando-se bons amigos - uma amizade que perdura até hoje.

"Recuperámos a confiança", disse. "Amamo-nos um ao outro e provavelmente assim será para sempre. Isso é algo que não mudará nunca. Não é algo que se possa desligar, se alguma vez te apaixonaste".

"Ele foi o amor da minha vida. Foi o primeiro amor. E ele amava-me da mesma forma. Para mim, o mais importante é que ele se sinta em paz. Eu não me sinto em paz se ele se sentir um bocadinho triste, ou sozinho".

O catalisador para este normalizar de relações, segundo explicou Rihanna, foi o seu pai. "Reparei a minha relação com ele. Estava muito zangada com ele, por causa de muitas coisas passadas na minha infância, e não conseguia separar o marido do pai", contou.

"Pensava que odiava o Chris, e percebi que era o amor que estava manchado. Parecia ódio porque era feio, zangado, inflamado. Estava manchado. E percebi que tinha que o perdoar porque ainda me preocupava com ele. Assim que esqueci o assunto, comecei a viver outra vez".