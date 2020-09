A jovem Nandi Bushell continuou com o desafio que fez a Dave Grohl, mostrando que é de facto um prodígio: no espaço de uma semana, aprendeu a tocar 'Dead End Friends', dos Them Crooked Vultures.

A menina de 10 anos vestiu-se, inclusive, como o líder dos Foo Fighters - que foi colocado "em cheque", e terá agora que responder a Nandi... Veja o vídeo: