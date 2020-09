Francis Ford Coppola anunciou que irá produzir uma nova versão de "O Padrinho: Parte III".

Para o realizador, esta nova versão do filme constituirá "a forma apropriada de concluir" a saga de "O Padrinho".

O filme terá como título "Mario Puzo's The Godfather. Coda: The Death of Michael Corleone", e contará "com um novo início e um novo final", para além de "algumas cenas, planos e trechos musicais reorganizados".

Juntamente com a sua equipa de produção, Coppola restaurou o filme para uma resolução 4K, e melhorou o áudio. Esta nova versão de "O Padrinho: Parte III" será exibida em alguns cinemas, em dezembro.