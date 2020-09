Justin Bieber é o protagonista do vídeo de 'Popstar', uma das duas parcerias de Drake com DJ Khaled divulgadas em julho. No início do vídeo, o rapper canadiano cansa-se das mensagens de Khaled a pressioná-lo para gravar o vídeo e diz que vai pedir um favor.

O resultado é Bieber a surgir como substituto numa festa de arromba, interpretando 'Popstar' em vez de Drake. Além de Bieber, participam também no vídeo o seu manager, Scooter Braun, e a mulher, Hailey Bieber, entre outros convidados. Veja abaixo.