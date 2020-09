Lisboa vai receber 20 concertos já a partir da próxima semana. Pedro Abrunhosa, Moonspell, António Zambujo, GNR e David Fonseca são alguns dos nomes que sobem ao palco no Lisboa ao Palco, que decorre na Quinta da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica, entre 11 de setembro e 4 de outubro - são, ao todo, dez noites, com dois concertos de música portuguesa por noite.

O ciclo de espetáculos é organizado pela Sons em Trânsito e pela Tejo Music Lab, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a EGEAC e a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, contando com programação do guitarrista e produtor Diogo Clemente. Com lotação de 600 lugares sentados, com o aval da Direção-Geral da Saúde, os concertos já têm bilhetes à venda pelo preço único de €15,00. Consulte abaixo a programação completa.

11 de setembro, a partir das 20h45 - David Fonseca e Joana Espadinha

12 de setembro, a partir das 20h45 - António Zambujo e Buba Espinho

13 de setembro, a partir das 19h00 - GNR, Cordel

20 de setembro, a partir das 19h00 - Moonspell, Murais

25 de setembro, a partir das 20h45 - HMB, Matay

26 de setembro, a partir das 20h45 - Paulo Flores & Prodígio e Miroca Paris

27 de setembro, a partir das 19h00 - Bárbara Tinoco e Tainá

2 de outubro, a partir das 20h45 - Diogo Piçarra e Irma

3 de outubro, a partir das 20h45 - Amor Electro, Viva o Samba

4 de outubro, a partir das 19h00 - Pedro Abrunhosa e Elisa Rodrigues