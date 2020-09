O novo single dos Metallica, 'All Within My Hands' (retirado a "S&M2"), chegou ao primeiro lugar da tabela de vendas da Billboard relativa ao "rock mainstream".

Com isto, o quarteto tornou-se na primeira banda a conseguir alcançar o primeiro lugar da tabela de singles rock, nos Estados Unidos, em quatro décadas consecutivas.

'All Within My Hands' foi o 10º single dos Metallica a chegar a "número 1", numa lista que começou apenas em 1996 com 'Until It Sleeps' e que tinha em 'Atlas, Rise!', de 2017, o seu último exemplo.

Confira-a aqui e recorde algumas dessas canções:

'Until it Sleeps' — "Load" (1996)

'Hero of the Day' — "Load" (1996)

'Turn the Page' — "Garage Inc." (1998)

'No Leaf Clover' — "S&M" (2000)

'I Disappear' — "Mission: Impossible 2" (2000)

'The Day That Never Comes' — "Death Magnetic" (2008)

'Cyanide' — "Death Magnetic" (2009)

'Hardwired' — "Hardwired... To Self-Destruct" (2016)

'Atlas, Rise!' — "Hardwired... To Self-Destruct" (2017)

'All Within My Hands' — S&M2 (2020)