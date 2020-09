Adele tem em Chet Hanks, rapper filho do ator Tom Hanks, um novo admirador. Depois de ter publicado uma fotografia usando um biquíni com a bandeira jamaicana que lhe valeu acusações de apropriação cultural, a cantora britânica chamou à atenção de Hanks, ele próprio também acusado de apropriação cultural por parte de cidadãos jamaicanos por comunicar em patois, dialeto falado na ilha caribenha.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, Hanks surge a ouvir 'Set Fire to the Rain', de Adele, e, falando novamente em patois, dirige-se à artista para dizer que gostou de a ver na fotografia e para lhe pedir para lhe mandar uma mensagem. Na legenda, o rapper escreve: "por favor, alguém diga à Adele para me dizer alguma coisa assim que possível. Preciso de falar com ela".

Na fotografia partilhada no Instagram, Adele surge não só envergando um biquíni com o padrão da bandeira da Jamaica como mostrando também um penteado diferente, conhecido como nós bantu, geralmente usado por mulheres de ascendência africana. Apesar da chuva de críticas, foram várias as figuras públicas com ascendência jamaicana a defendê-la: da modelo Naomi Campbell ao DJ e cantor Popcaan, passando pela cantora Alexandra Burke.