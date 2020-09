O vocalista da lendária banda reggae Toots and the Maytals, Toots Hibbert, encontra-se a lutar pela vida após ter sido hospitalizado com suspeitas de covid-19.

A família do músico havia afirmado, num comunicado anterior, que o estado de saúde de Toots estava a "progredir favoravelmente", mas o mesmo ter-se-á agravado nas últimas horas.

Toots Hibbert encontra-se neste momento em coma induzido, e a sua família já veio pedir aos fãs para que "rezem" pelo músico.

O seu agente, Cabel Stephenson, afirmou à Loop News ter fé numa recuperação de Toots. "Ele é um verdadeiro guerreiro", disse. "Está a ser duro, mas ele vai superá-lo".