Kim Kardashian e Kylie Jenner colaboraram no vídeo do single de 2017 de Kanye West e Tyga (à época namorado de Jenner), 'Feel Me', e a situação é caricata. O vídeo só foi agora divulgado pelo realizador Eli Russell Linnetz, que já trabalhou com Lady Gaga e Shawn Mendes, e nele Kardashian surge a "dar à luz" a irmã mais nova.

Apesar de não se saber a razão pela qual o realizador só agora resolveu tornar o vídeo público, o mesmo já se tornou motivo de comentários devido à situação que envolve Kardashian e Jenner - os dois rappers também surgem no vídeo mas de forma mais discreta.

Em declarações ao site do canal de televisão E! Entertainment, Linnetz esclareceu que a situação é simbólica: "O significado metafórico de ter a Kylie a sair da vagina da Kim é que não haveria Kylie sem Kim". Veja o vídeo.